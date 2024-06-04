Продлен срок поставок газа со Стадии-1 "Шахдениз" в Турцию

БАКУ/Trend/ - Турция и Азербайджан подписали соглашение о продлении поставок азербайджанского газа в рамках Стадии-1 разработки месторождения "Шахдениз", передает во вторник Trend со ссылкой на SOCAR.

Документ подписан сроком на 2025-2030 годы.

Отметим, что Турция получает газ со Стадии-1 "Шахдениз" с 2007 года, и этот газ идет по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум (БТЭ).

В 2021 году Азербайджан и Турция уже продлевали контракт о поставках газа со Стадии-1 "Шахдениз" по БТЭ на срок 2022-2024 годы.

С 2018 года Турция также получает газ со Стадии-2 "Шахдениз" по газопроводу TANAP.

Напомним, что 14 мая 2024 года в Стамбуле было подписано турецко-азербайджанское соглашение о сотрудничестве по природному газу.

В нем, в частосности, указано, что турецкая сторона предоставляет возможность Азербайджану через газораспределительный узел "Малкочлар" на турецко-болгарской границе транспортировать дополнительно на территорию ЕС (в Болгарию на Balkan Gas Hub) 2,5 миллиона кубометров газа в сутки (спотовые поставки газа при наличии таких дополнительных объемов).

Со своей стороны Азербайджан берется обеспечить через свою территорию (от границы с Ираном) транзит туркменского газа в Турцию.

Соглашение о разведке, разработке и разделе добычи с перспективного месторождения "Шахдениз" было подписано 4 июня 1996 года (ратифицировано 17 октября 1996 года).

В 2013 году срок действия соглашения о разработке месторождения "Шахдениз" продлен с 2036 года до 2046 года.

В проекте участвуют компании BP (оператор – 29,99%), Lukoil (19,99%), TPAO (19%), NİKO (10%), SGC Upstream (21,02%).