Бакинская энергетическая неделя вызвала большой интерес у представителей индустрии - ICA Events Group

БАКУ /Trend/ - Бакинская энергетическая неделя вызвала большой интерес у представителей индустрии.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил советник совета директоров ICA Events Group Стефан Муртаг (Stephan Murtagh) в ходе церемонии открытия 29-го Бакинского энергетического форума.

"Бакинская энергетическая неделя вызвала большой интерес у представителей индустрии. Особенно приятно, что многие компании в этой отрасли процветают, и сегодняшний форум подтверждает это. Это отличная возможность для всех насладиться сессиями, пообщаться и поделиться опытом. Вчера началась Бакинская энергетическая неделя, и было сделано много действительно интересных заявлений от ключевых лиц отрасли. На сегодняшнем форуме выступят ведущие докладчики из различных секторов и регионов энергетического мира. Я с нетерпением жду многочисленных идей, которые предложат сегодняшние модераторы. Остается только сказать: добро пожаловать на форум и наслаждайтесь сессиями", - сказал он.

Отметим, что в форуме принимают участие более 600 делегатов. Помимо Азербайджана, в форуме примут участие представители Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Катара, Китая, Латвии, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, России, Румынии, Саудовской Аравии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. В этом году в программе форума рекордное количество спикеров (81).

В повестку форума будут внесены энергетические вопросы, представляющие важность и для Азербайджана, и для всего Каспийского региона. Основные пункты повестки дня касаются рассмотрения и финансирования проектов энергетической безопасности, энергетического перехода и "зеленой" энергии.

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