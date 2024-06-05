Необходимо развивать инфраструктуру, чтобы диверсифицировать источники газа - Петер Сийярто

БАКУ /Trend/ - Необходимо развивать инфраструктуру, в том числе маршруты доставки, чтобы диверсифицировать источники газа.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе панельной дискуссии на тему "Международное сотрудничество для обеспечения энергетической безопасности и устойчивости" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"Мы должны развивать инфраструктуру, в том числе маршруты доставки, чтобы диверсифицировать источники энергии и газа. На нас, в Европе, оказывается значительное давление в вопросе диверсификации. Проблема заключается в том, что у нас разные определения этого понятия. Наше понимание диверсификации заключается в увеличении числа источников, а не в замене одних источников другими. Для настоящей диверсификации необходимо больше источников. Именно поэтому мы обратились к Европейскому союзу с просьбой увеличить мощность трубопроводной сети в Юго-Восточной Европе, чтобы иметь возможность закупать больше газа из Азербайджана, Катара и Турции", - сказал он.

Отметим, что в форуме принимают участие более 600 делегатов. Помимо Азербайджана, в форуме примут участие представители Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Катара, Китая, Латвии, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, России, Румынии, Саудовской Аравии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. В этом году в программе форума рекордное количество спикеров (81).

В повестку форума будут внесены энергетические вопросы, представляющие важность и для Азербайджана, и для всего Каспийского региона. Основные пункты повестки дня касаются рассмотрения и финансирования проектов энергетической безопасности, энергетического перехода и "зеленой" энергии.

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