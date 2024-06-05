Приоритетом Венгрии является избавление от идеологического подхода в вопросах энергоснабжения - Петер Сийярто

БАКУ /Trend/ - Приоритетом Венгрии является избавление от идеологического подхода и политических дебатов в вопросах энергоснабжения.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе панельной дискуссии на тему "Международное сотрудничество для обеспечения энергетической безопасности и устойчивости" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"К сожалению, мы наблюдаем, как в международные политические конфликты вовлекается вопрос безопасности энергоснабжения. Идеологические дебаты усложняют эту проблему. Наша главная цель, если говорить о приоритетах — это избавление от идеологического подхода и политических дебатов в вопросах энергоснабжения. Давайте обратимся к здравому смыслу и рассмотрим энергоснабжение как физико-математическую задачу, а не философско-идеологическую", - сказал он.

Сийярто упомянул, что Венгрия придерживается справедливой и хорошо продуманной политики, отвергая любую идеологию, когда речь идет о гарантиях безопасных поставок энергии.

"Мы категорически против любой идеологии и вмешательства, когда речь идет о безопасности наших энергопоставок. Обеспечение безопасных поставок энергии в нашу страну — это вопрос первостепенной важности. В условиях сложной мировой обстановки мы должны избавиться от негативной дискриминации ядерной энергии, чтобы обеспечить устойчивые и безопасные поставки энергии по всему миру", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!