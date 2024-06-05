Подключив два ядерных реактора, Венгрия сможет сократить выбросы СО2 на 70 миллионов тонн в год - Петер Сийярто

БАКУ /Trend/ - Подключив два ядерных реактора, Венгрия сможет сократить выбросы СО2 на 70 миллионов тонн в год.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе панельной дискуссии на тему "Международное сотрудничество для обеспечения энергетической безопасности и устойчивости" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"Венгрия строит два ядерных реактора. Подключив их к сети, страна сможет сократить выбросы CO2 на 70 миллионов тонн в год. Вот почему я всегда смеюсь над аргументами сторонников "зеленой" энергетики против ядерной энергии. Мой вопрос следующий: что может быть более экологичным, чем инвестиции в ядерную энергетику?", - подчеркнул он.

Отметим, что в Бакинском энергетическом форуме принимают участие более 600 делегатов. Помимо Азербайджана, в форуме примут участие представители Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Катара, Китая, Латвии, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, России, Румынии, Саудовской Аравии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. В этом году в программе форума рекордное количество спикеров (81).

В повестку форума будут внесены энергетические вопросы, представляющие важность и для Азербайджана, и для всего Каспийского региона. Основные пункты повестки дня касаются рассмотрения и финансирования проектов энергетической безопасности, энергетического перехода и "зеленой" энергии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!