Словения может предложить Азербайджану свой опыт в области ВИЭ - госсекретарь по энергетике

БАКУ /Trend/ - Словения может предложить Азербайджану свои знания и опыт в области солнечной энергетики, гидроэнергетики, интеллектуальных технологий и других передовых направлений.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала госсекретарь по энергетике в министерстве окружающей среды, климата и энергетики Словении Тина Сершен в ходе панельной дискуссии на тему "Международное сотрудничество для обеспечения энергетической безопасности и устойчивости" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"Мы должны найти новых партнеров. Я с нетерпением жду работы над вопросом поставок энергоносителей, который также важен для будущего страны. Я считаю, что у Азербайджана и Турции есть большой потенциал для развития и создания новых партнерств, выходящих за рамки поставок газа. Мы можем предложить вам, а также всему региону, наши знания и опыт в области солнечной энергетики, гидроэнергетики, интеллектуальных технологий и других передовых направлений. Это то, что мы можем предложить", - подчеркнула она.

Отметим, что в форуме принимают участие более 600 делегатов. Помимо Азербайджана, в форуме примут участие представители Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Катара, Китая, Латвии, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, России, Румынии, Саудовской Аравии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. В этом году в программе форума рекордное количество спикеров (81).

В повестку форума будут внесены энергетические вопросы, представляющие важность и для Азербайджана, и для всего Каспийского региона. Основные пункты повестки дня касаются рассмотрения и финансирования проектов энергетической безопасности, энергетического перехода и "зеленой" энергии.

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