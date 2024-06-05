Европейский союз активно работает над диверсификацией поставок - Кристина Лобилло Борреро

БАКУ /Trend/ - Европейский союз активно работает над диверсификацией поставок.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила директор Европейской комиссии по стратегии энергетической политики и координации Кристина Лобилло Борреро в ходе панельной дискуссии на тему "Международное сотрудничество для обеспечения энергетической безопасности и устойчивости" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"Я опасалась, что политические обязательства, взятые на себя Европейским союзом, не смогут полностью остановить поставки российского газа к 2027 году. Позвольте представить некоторые цифры. Традиционно мы импортируем 90% газа, который потребляется в Евросоюзе, из них 45% приходилось на российский газ. Сегодня этот процент снижен до 15%, что означает, что российский газ все еще присутствует в системе. Мы продолжаем работать над этим. Очевидно, что в Европейском союзе существуют два важных аспекта. Во-первых, мы полностью привержены достижению декарбонизации к 2050 году, когда планируем обеспечить 80 процентов электрификации. Во-вторых, нам необходимо заменить природный газ другими источниками.

Мы увеличили поставки СПГ, в частности, из США, а также из других источников, таких как Азербайджан и Алжир, по трубопроводам. Таким образом, мы активно работаем над диверсификацией поставок", - сказала она.

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