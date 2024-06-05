В Европейском союзе необходима адаптация внутренней энергетической инфраструктуры - Кристина Лобилло Борреро

БАКУ /Trend/ - Для диверсификации и обеспечения новых источников газа в Европейском союзе необходима адаптация внутренней инфраструктуры.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала директор Европейской комиссии по стратегии энергетической политики и координации Кристина Лобилло Борреро в ходе панельной дискуссии на тему "Международное сотрудничество для обеспечения энергетической безопасности и устойчивости" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"Для диверсификации и обеспечения новых источников газа в Европейском союзе необходимо предпринять важные шаги. Основной из них — адаптация нашей внутренней инфраструктуры для приема большего объема газа. Важно подчеркнуть, что речь идет не только об увеличении общего объема, но и о замене российского газа. Газ из России преимущественно поступает по трубопроводам. Европейский союз, с которым мы сотрудничаем, старается гарантировать, что ключевые межсоединения функционируют эффективно, чтобы газ мог поступать в те страны, которые наиболее зависимы от российского газа", - подчеркнула она.

Отметим, что в форуме принимают участие более 600 делегатов. Помимо Азербайджана, в форуме примут участие представители Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Катара, Китая, Латвии, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, России, Румынии, Саудовской Аравии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. В этом году в программе форума рекордное количество спикеров (81).

В повестку форума будут внесены энергетические вопросы, представляющие важность и для Азербайджана, и для всего Каспийского региона. Основные пункты повестки дня касаются рассмотрения и финансирования проектов энергетической безопасности, энергетического перехода и "зеленой" энергии.

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