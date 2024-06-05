СОР29 обречен на успех - генсек Форума стран-экспортеров газа

БАКУ /Trend/ - СОР29 обречен на успех.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамель в ходе панельной дискуссии на тему "Международное сотрудничество для обеспечения энергетической безопасности и устойчивости" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"Я хотел бы поздравить Азербайджанскую Республику с проведением СОР29. Рад отметить, что под умелым руководством назначенного президента СОР29 Мухтара Бабаева, с которым я имел удовольствие встретиться вчера, подготовка COP29 проходит на высшем уровне. СОР29 уже обречен на успех. СОР29 откроет двери к новым технологиям, и я желаю Азербайджану успехов в этом вопросе. Передаю свои наилучшие пожелания для успешного проведения климатической конференции", - подчеркнул он.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!