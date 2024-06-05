Глобальный спрос на энергию увеличится на 20 процентов к 2050 году - Мохамед Хамель

БАКУ/Trend/ - Глобальный спрос на энергию увеличится на 20 процентов к 2050 году.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамель в ходе панельной дискуссии на тему "Международное сотрудничество для обеспечения энергетической безопасности и устойчивости" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"По прогнозам, глобальный спрос на энергию увеличится на 20 процентов к 2050 году. Это связано с ростом населения, причем 95 процента этого прироста придется на развивающиеся страны. Также сыграют роль социально-экономическое развитие и удвоение размеров мировой экономики. Модель, рассматривающая природный газ, как чистое топливо по углеводородам, играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности и содействии энергетическому переходу. Природный газ служит устойчивой альтернативой традиционным инструментам для приготовления пищи и обогрева, значительно снижая загрязнение помещений и сокращая вырубку лесов. Переход с угля на природный газ улучшает качество воздуха в городах и значительно снижает выбросы парниковых газов. Этот вопрос имеет первостепенное значение для будущего свободного и устойчивого экономического роста Мексики, обеспечивая безопасность и стимулируя инвестиции в долгосрочную перспективу", - сказал он.

Отметим, что в форуме принимают участие более 600 делегатов. Помимо Азербайджана, в форуме также примут участие представители Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Катара, Китая, Латвии, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, России, Румынии, Саудовской Аравии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. В этом году в программе форума рекордное количество спикеров (81).

В повестку форума будут внесены энергетические вопросы, представляющие важность и для Азербайджана, и для всего Каспийского региона. Основные пункты повестки дня касаются рассмотрения и финансирования проектов энергетической безопасности, энергетического перехода и "зеленой" энергии.

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