Азербайджан утвердился как ключевой игрок в энергетическом секторе - Мохамед Хамель

БАКУ /Trend/ - Азербайджан утвердился как ключевой игрок в энергетическом секторе, начав с нефти, затем природного газа, а теперь и за счет диверсификации посредством возобновляемых источников энергии.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамель в ходе панельной дискуссии на тему "Международное сотрудничество для обеспечения энергетической безопасности и устойчивости" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"Азербайджан давно утвердился как ключевой игрок в энергетическом секторе, начав с нефти, затем природного газа, а теперь и за счет диверсификации посредством возобновляемых источников энергии. Страна достигла значительной энергетической безопасности и устойчивости", - подчеркнул он.

Мохамед Хамель упомянул, что энергетические пути должны быть адаптированы к национальным условиям, возможностям и приоритетам.

"Международное сотрудничество при этом является критически важным элементом. Обеспечение справедливого, упорядоченного, приемлемого и экономически жизнеспособного энергетического перехода имеет решающее значение для его широкого внедрения и долгосрочной устойчивости. В будущем решение энергетической дилеммы станет еще более сложным", - добавил он.

Отметим, что в форуме принимают участие более 600 делегатов. Помимо Азербайджана, в форуме также примут участие представители Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Катара, Китая, Латвии, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, России, Румынии, Саудовской Аравии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. В этом году в программе форума рекордное количество спикеров (81).

В повестку форума будут внесены энергетические вопросы, представляющие важность и для Азербайджана, и для всего Каспийского региона. Основные пункты повестки дня касаются рассмотрения и финансирования проектов энергетической безопасности, энергетического перехода и "зеленой" энергии.

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