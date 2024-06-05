В этом году Венгрия рассчитывает на газ из Турции и Катара - Петер Сийярто

БАКУ/Trend/ - В этом году Венгрия рассчитывает на газ из Турции и Катара.

Как сообщает в среду Trend, об этом на панельных дискуссиях в рамках Бакинской энергетической недели заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что годовая потребность Венгрии в газе составляет около 10 миллиардов кубометров, и только 10-15 процентов от нее Венгрия может покрывать самостоятельно.

По его словам, для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Венгрии и выполнять обязательства перед народом, страна сейчас все еще нуждается в российском газе.

"Без российского газа для Венгрии сейчас не может быть энергобезопасности. Такая безопасность может появиться при условии наращивания поставок газа, например, из Азербайджана, Турции и Катара. Но для этого нужна инфраструктура, и эта тема сейчас обсуждается", - подчеркнул Сийярто.

Он выразил поддержку проектам "Кольцо солидарности" и "Вертикальный коридор".

Министр также отметил, что уже в этом году газовая система Венгрии будет получать и учитывать газ Катара.

"Весной мы запустили в нашу систему первые 50 миллионов кубометров газа Азербайджана. Кроме того, в этом году мы рассчитываем на газ Турции", - сказал Сийарто.

Он призвал не политизировать вопрос поставок газа.

"Политические заявления ЕС не помогут нам доставлять газ и обеспечивать население топливом. Я 10 лет в правительстве и осознаю эту ответственность", - добавил Сийярто.

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