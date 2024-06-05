Для успешного перехода на новые источники энергии необходима совместная работа - МЭА

БАКУ /Trend/ - Для успешного перехода на новые источники энергии необходима совместная работа.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил начальник отдела энергоснабжения Международного энергетического агентства (МЭА) Кристоф Макглейд в ходе панельной дискуссии на тему "Международное сотрудничество для обеспечения энергетической безопасности и устойчивости" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"По всему миру мы видим, как производители используют искрозахватывающие накопители, водород, биоэнергию, накопители энергии, возобновляемые источники энергии и многие другие передовые энергетические технологии. Когда мы смотрим на то, что необходимо для достижения климатической цели в 1,5 градуса, у нас есть все технологии, доступные нам, чтобы удержать выбросы на должном уровне до 2030 года. В этом контексте взаимодействие между компаниями имеет ключевое значение. Именно это Международное энергетическое агентство предлагает на обсуждение", - сказал он.

По его словам, технологии и цепочки поставок являются международными, и необходимо взаимодействие, чтобы избежать потенциальных сбоев.

"Внедрение многих новых технологий возможно только при наличии общепринятых стандартов и согласованных подходов. Именно поэтому необходимо, чтобы страны работали вместе гораздо теснее. Причины, по которым нам необходим переход на новые источники энергии, совершенно очевидны. Переход будет очень нестабильным и неровным, если мы не будем работать вместе. Стороны должны сцепить руки и действовать сообща", - добавил он.

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