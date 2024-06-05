Слаженные действия экспортеров и импортеров в энергетическом секторе помогут снизить экологические риски - МЭА

БАКУ /Trend/ - Слаженные действия экспортеров и импортеров в энергетическом секторе помогут не только стабилизировать рынки, но и снизить экологические риски.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил начальник отдела энергоснабжения Международного энергетического агентства (МЭА) Кристоф Макглейд в ходе панельной дискуссии на тему "Международное сотрудничество для обеспечения энергетической безопасности и устойчивости" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"В условиях, когда ресурсы стран по-прежнему будут оцениваться по их запасам, будь то гидроэнергетика или другие виды энергии, импортеры всегда будут ценить надежные и доступные поставки. Главная задача, стоящая перед нами — удовлетворить эти потребности. Возникает вопрос: как экспортеры и импортеры могут эффективно сотрудничать? Что уже делается в этой области? Я хочу выделить ряд ключевых аспектов необходимого сотрудничества. Во-первых, импортеры ископаемого топлива должны направлять производителям четкие сигналы о направлении своей политики. Важно яснее формулировать свою политику в области спроса и предложения, чтобы производители могли планировать свои инвестиционные стратегии. Это поможет справиться с задачей обеспечения рынка и предотвратит возможные экономические потрясения. Несоблюдение этих условий грозит фондовому рынку значительными убытками. Во-вторых, это сотрудничество позволит избежать переизбытка предложения на рынке. В современном мире процесс добычи нефти и газа, их переработки приводит к выбросам около 15% от общемирового объема парниковых газов в день", - сказал он.

Кристоф Макглейд также упомянул, что таким образом, слаженные действия экспортеров и импортеров в энергетическом секторе помогут не только стабилизировать рынки, но и снизить экологические риски, обеспечивая устойчивое развитие экономики.

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