Энергетические компании должны глубже понимать механизмы спроса и предложения на рынке - GL Group

БАКУ /Trend/ - Энергетические компании должны глубже понимать механизмы спроса и предложения на рынке.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал главный исполнительный директор и председатель консультативного совета GL Group Асиф Зейналов в ходе панельной дискуссии на тему "Диалог лидеров: Энергетическая безопасность 2.0" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

Асиф Зейналов упомянул, что энергетическая безопасность определяется как доступ к непрерывному, надежному и доступному источнику энергии.

"В этом определении не указаны конкретные виды энергии, такие как нефть, газ, азот или солнечная энергия — речь идет об энергии в целом. Современная статистика показывает множество свидетельств важности этой роли. По всему миру происходят значительные инвестиции в "зеленую" и более безопасную энергетику, что подтверждает актуальность вопроса. Мир движется к будущему с сокращенными выбросами углерода. Однако, по данным, которые я хочу представить, сегодня мировое потребление нефти и газа превышает уровень, предшествующий пандемии. Геополитические события усилили эту тенденцию. С нашей точки зрения, энергетические компании должны глубже понимать механизмы спроса и предложения на рынке. Им необходимо понять риски и возможности, а также найти правильный путь перехода от ископаемого топлива к более экологически чистой энергетике. Прежде всего, нам следует инвестировать в существующие месторождения, чтобы обеспечить плавный и эффективный переход", - отметил он.

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