Saudi Aramco способна транспортировать 7 млн баррелей нефти с восточного побережья Саудовской Аравии на западное - старший вице-президент

БАКУ /Trend/ - Saudi Aramco способна транспортировать 7 миллионов баррелей нефти с восточного побережья Саудовской Аравии на западное, что позволяет предвидеть любые потенциальные риски и обеспечивать энергетическую надежность

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал старший вице-президент компании Saudi Aramco Фахад К. Аль-Дубайб (Fahad K. Al Dhubaib) в ходе панельной дискуссии на тему "Диалог лидеров: Энергетическая безопасность 2.0" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"Энергетическая безопасность традиционно ассоциируется с геополитикой. В условиях современной мировой экономики, наша компания, будучи одним из ведущих мировых производителей энергии, несет огромную ответственность. Мы создаем каждый восьмой баррель нефти в мире, и это обязывает нас к серьезным обязательствам", - подчеркнул он.

По его словам, понимание стратегического планирования, управление рисками и обеспечение надежности являются основополагающими принципами работы компании.

"Для любой организации важно не только предвидеть риски, но и активно инвестировать в их предотвращение и продвижение вперед. В этой связи мы вкладываем значительные средства в инфраструктуру, в частности, в трубопроводы. Наша компания способна транспортировать 7 миллионов баррелей нефти с восточного побережья Саудовской Аравии на западное, что позволяет предвидеть любые потенциальные риски и обеспечивать энергетическую надежность. Мы также располагаем хранилищами нефти по всему миру, что позволяет нам надежно удовлетворять спрос даже в условиях непредвиденных обстоятельств. Эти инвестиции, наряду с нашими резервными мощностями, помогают нам поддерживать стабильность мировой экономики, несмотря на неблагоприятные шоки в поставках и колебания спроса. Наши усилия направлены на обеспечение непрерывности работы энергетической системы, что является важной составляющей нашего вклада в мировую экономику", - добавил он.

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