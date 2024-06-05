В начале 2025 года будет получен первый газ с глубоководных пластов АЧГ - Гэри Джонс

БАКУ/Trend/ - В начале 2025 года будет получен первый газ с глубоководных пластов "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал региональный президент bp в Азербайджане, Грузии и Турции Гэри Джонс в ходе панельной дискуссии в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

Он упомянул, что также bp возлагает большие надежды на результаты 4D сейсмики на АЧГ.

По его мнению, в мире важно наличие дешевых и доступных традиционных энергоресурсов (нефть и газ обеспечивают 55 процентов потребностей мира в энергоносителях).

Он подчеркнул, что Азербайджан демонстрирует целостный подход и большие достижения как в энергобезопасности, так и в энергопереходе.

"При этом надо создавать и низко углеродную энергетику. В этой связи важен проект солнечной станции "Шафаг" bp и SOCAR в Джебраильском районе. В этом проекте впервые используется механизм свопа "зеленой" энергии (bp на терминале в Сангачалах получит тот объем "зеленой" энергии, какой произведет и распределит в Джебраильском районе)", - добавил Джонс.

Отметим, что оператором от имени сторон-подрядчиков Соглашения о разделе продукции АЧГ является компания BP Exploration (Caspian Sea) Limited.

Доли участия в АЧГ выглядят следующим образом: bp (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL (9,57%), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%). %), ONGCVidesh (2,31%).

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