Азербайджан имеет возможность снабжать газом западноевропейские страны, испытывающие энергетический голод - TotalEnergies

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Каспийское море имеют возможность снабжать газом западноевропейские страны, испытывающие энергетический голод, на протяжении всего периода энергетического перехода.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал старший вице-президент по геологоразведке и добыче в Европе TotalEnergies Жан-Люк Гизью в ходе панельной дискуссии на тему "Диалог лидеров: Энергетическая безопасность 2.0" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"Как отрасль, мы должны реагировать на двойную проблему энергетической безопасности и энергетического перехода через два ключевых направления. Во-первых, это разработка и производство доступных, недорогих и низкозатратных углеводородов. Во-вторых, развитие новых видов энергии, будь то интегрированная энергия или декарбонизированные молекулы, чтобы проложить путь к низкоуглеродному будущему. Год назад на этом форуме мы с нетерпением ожидали запуска Абшеронского газоконденсатного месторождения. Оператор JOCAP ввел это месторождение в эксплуатацию в прошлом году, как и ожидалось, но с еще меньшими выбросами углерода, чем прогнозировалось", - отметил Жан-Люк Гизью.

По его словам, это именно тот тип проектов, на которых TotalEnergies фокусируется в рамках своего сбалансированного мультиэнергетического подхода.

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