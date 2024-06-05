ADNOC надеется на дальнейшее партнерство с SOCAR - исполнительный директор

БАКУ /Trend/ - Компания ADNOC надеется на дальнейшее партнерство с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал исполнительный директор по низкоуглеродным решениям и международному развитию Национальной нефтяной компания Абу-Даби (ADNOC) Мусаббех Аль Кааби в ходе 29-го Бакинского энергетического форума.

"У ОАЭ и Азербайджана укрепляются связи в различных областях. Рады видеть такое плодотворное сотрудничество между странами и в энергетической сфере. SOCAR объявила о своих первых международных инвестициях в добычу полезных ископаемых в Абу-Даби. Приветствуем этот шаг и надеемся на дальнейшее партнерство с нашими коллегами из SOCAR. Также было подписано соглашение об участии и сотрудничестве между Абу-Даби, SOCAR и Total Energy на газовом месторождении Абшерон, что представляет важный шаг в развитии отрасли", - подчеркнул он.

Мусаббех Аль Кааби также упомянул, что в будущем роль возобновляемых источников энергии будет продолжать расти.

"Также ожидается, что искусственный интеллект будет играть все большую роль. С одной стороны, это поможет повысить эффективность и обезуглерожить работу, но, с другой стороны, это потребует дополнительных затрат энергии", - добавил он.

Отметим, что в Бакинском энергетическом форуме принимают участие более 600 делегатов. Помимо Азербайджана, в форуме также примут участие представители Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Катара, Китая, Латвии, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, России, Румынии, Саудовской Аравии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. В этом году в программе форума рекордное количество спикеров (81).

В повестку форума будут внесены энергетические вопросы, представляющие важность и для Азербайджана, и для всего Каспийского региона. Основные пункты повестки дня касаются рассмотрения и финансирования проектов энергетической безопасности, энергетического перехода и "зеленой" энергии.

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