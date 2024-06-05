Вице-президент SOCAR о решении задачи ограничения энергосистемы

БАКУ /Trend/ - Для решения задачи ограничения энергосистемы существует несколько подходов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал вице-президент SOCAR Афган Исаев в ходе панельной дискуссии на тему "Развитие устойчивой энергетики: потенциал зеленой энергии в Каспийском регионе" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"SOCAR является одним из ключевых факторов, развивающих стратегию по расширению сферы охвата. Для нас крайне важно продолжать эти усилия. Сталкиваемся ли мы с проблемами? Да, перед нами стоят серьезные вызовы, и это очевидно не только здесь, в Азербайджане, но и по всему миру. Одной из главных проблем ускоренного внедрения возобновляемых источников энергии являются ограничения энергосистемы", - подчеркнул он.

По его словам, эта проблема проявляется также и в Соединенных Штатах, Великобритании и ЕС.

"Для решения этой задачи существует несколько подходов. Первый — установка аккумуляторных систем для хранения энергии (BESS). Пока что это достаточно дорого, но мы надеемся, что с развитием технологий удастся значительно снизить затраты и ускорить внедрение BESS. Второй вариант — добавление вращающихся резервов или дополнительной базовой нагрузки. Третий вариант — комбинировать оба подхода.

Мы благодарны правительству и министерству энергетики за их усилия по модернизации нашей сети, направленные на устойчивое энергетическое будущее", - добавил он.

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