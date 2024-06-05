SOCAR ожидает новых финансовых инструментов для Азербайджана - Афган Исаев

БАКУ /Trend/ - SOCAR с нетерпением ждет новых финансовых инструментов для Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал вице-президент SOCAR Афган Исаев в ходе панельной дискуссии на тему «Развитие устойчивой энергетики: потенциал "зеленой" энергии в Каспийском регионе» в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

По его словам, вследствие неблагоприятных геополитических событий владельцам проектов приходится рассматривать альтернативные маршруты, которые оказываются более затратными.

"Следующая проблема, с которой мы сталкиваемся на глобальном уровне — это высокая стоимость финансирования. Когда безрисковая ставка составляет от 4,5 до 5 или даже 5,25 процента, привлечение финансирования и стимулирование развития проектов возобновляемых источников энергии становится крайне дорогим. Мы выражаем огромную благодарность международным финансовым организациям и многосторонним учреждениям за их поддержку в наших начинаниях, особенно в отношении проектного финансирования и попыток снизить риски. Мы с нетерпением ждем новых инструментов, особенно для Азербайджана, и я уверен, что МФИ сосредоточены на разработке кредитных инструментов в местных валютах», - сказал Исаев.