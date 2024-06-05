Для энергетического перехода необходимы также частные инвестиции - Международная энергетическая хартия

БАКУ /Trend/ - Для энергетического перехода необходимо привлечение финансирования не только со стороны государственных финансовых учреждений.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала и.о генерального секретаря Международной энергетическая хартии Атсуко Хероше в ходе панельной дискуссии на тему «Развитие устойчивой энергетики: потенциал зеленой энергии в Каспийском регионе» в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

Хероше считает, что для того, чтобы произошел энергетический переход, который имеет решающее значение для достижения климатических целей «чистого нуля» к 2050 или 2060 годам, нужны также частные инвестиции.

"Тех средств, о которых ранее упоминалось недостаточно для удовлетворения огромных инвестиционных потребностей в оборудовании и других активах, необходимых для финансирования экологически чистой энергетики. Таким образом, для привлечения частных инвестиций требуется определенная уверенность. Во-первых, инвесторы нуждаются в предсказуемости доходов. Но как обеспечить такие доходы и быть уверенным, что инвестиции будут защищены? Сейчас Договор к Энергетической Хартии предлагает такую защиту. Почему это ценно и какие риски это может нести? Эти вопросы интересны для бизнес-кейса", - сказала она.