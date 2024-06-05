SOCAR обратилась в Евразийское патентное ведомство за патентом для биофункционального катализатора - Григорий Ивлиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - SOCAR в апреле текущего года обратилась в Евразийское патентное ведомство за патентом для биофункционального катализатора.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал президент Евразийского патентного ведомства Григорий Ивлиев в ходе панельной дискуссии на тему "Развитие устойчивой энергетики: потенциал зеленой энергии в Каспийском регионе" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"В апреле текущего года SOCAR подала заявку на патент для биофункционального катализатора для синтеза диметилового эфира (ДМЭ) из отработанного диоксида углерода. Этот случай я хотел бы привести в качестве примера", - сказал он.

Как пояснил Trend президент Евразийского патентного ведомства, технологическое решение будет обнародовано позже.

"Средний срок рассмотрения заявок составляет около трех месяцев. Если не будет замечаний по поданным заявкам, в течение трех месяцев мы примем решение. Если возникнут замечания, мы вступим в переписку и SOCAR предоставит дополнительные разъяснения и материалы по данной заявке", - сказал он.