В рамках Международной энергетической хартии с Азербайджаном поддерживается эффективное сотрудничество - и.о генсека

БАКУ /Trend/ - В рамках Международной энергетической хартии с Азербайджаном поддерживается эффективное сотрудничество.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала и.о генерального секретаря Международной энергетическая хартии Атсуко Хероше в ходе панельной дискуссии на тему «Развитие устойчивой энергетики: потенциал зеленой энергии в Каспийском регионе» в рамках 29-го Бакинского Энергетического Форума.

«В настоящее время мы переживаем процесс модернизации. Поправка к нашему договору призвана сделать его более совместимым с Парижским соглашением. Признание важности окружающей среды и чистых технологий, включая такие источники энергии, как водород и аммиак, является ключевым элементом наших усилий. По информации от представителей патентного ведомства, водород часто производится с использованием метана. Поэтому мы очень надеемся, что сможем завершить процесс внесения поправок к концу этого года, что сделает договор еще более актуальным. Также хотела бы с удовлетворением отметить, что Азербайджан является одной из стран-основателей договора, и между нами существует хорошее сотрудничество», - сказала она.

Отметим, что 20 и 21 мая 2015 года в Гааге, Нидерланды, состоялась Министерская конференция по принятию Международной Энергетической Хартии.

Международная Энергетическая Хартия является политической декларацией, расширяющей сферу действия первоначальной Европейской Энергетической Хартии до международного уровня. Международная Энергетическая Хартия, поддерживаемая в настоящее время 75 странами пяти континентов мира, представляет собой важный инструмент в привлечении необходимых инвестиций в энергетику.