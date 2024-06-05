Masdar продолжит играть ключевую роль в развитии ВИЭ в Азербайджане - директор

БАКУ /Trend/ - Masdar продолжит играть ключевую роль в развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал директор по развитию и инвестициям Masdar в азиатском и африканском регионах Абдулла Зайед в ходе панельной дискуссии на тему «Развитие устойчивой энергетики: потенциал зеленой энергии в Каспийском регионе» в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"Masdar продолжит играть ключевую роль в развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане, укрепляя своё стратегическое партнёрство в регионе. Обладая обширным опытом в сфере ВИЭ, компания активно работает не только в Азербайджане, но и в Узбекистане, а также в других странах региона. В этом контексте необходимо отметить значимость проекта солнечной электростанции в Гарадаге мощностью 230 МВт, подчеркнув его вклад в энергетический сектор страны. Как вы знаете, вчера мы подписали еще одно соглашение, однако потенциал Азербайджана в сфере ВИЭ намного больше", - сказал он.

Отметим, что 4 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султан бен Ахмед аль-Джабер заложили фундамент Нефтчалинской, Билясуварской солнечных электростанций и Абшерон-Гарадагской ветровой электростанции.

Церемония состоялась на открытии в Бакинском Экспо-центре 29-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 12-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.

Соглашения по данным проектам были подписаны с компанией Masdar. В частности, подписано "Дополнение к инвестиционному соглашению" между министерством энергетики Азербайджана и ОАО "Азерэнержи" и компанией Объединенных Арабских Эмиратов Masdar по Билясуварской солнечной электростанции, Нефтчалинской СЭС и Абшерон-Гарадагской ветровой электростанции.

Также одобрены сам проект Гарадагской ветроэлектростанции, договор купли-продажи энергии, договор "О присоединении к сети электропередачи" и "Договор аренды земли".