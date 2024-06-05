Итальянская компания скоро обнародует детали исследования в энергетической сфере Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Итальянская компания CESI провела исследование, в ходе которого было определено оптимальное соответствие морских ветровых мощностей прогнозируемому спросу на электроэнергию в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал директор по глобальному развитию бизнеса CESI Андреа Меола в ходе панельной дискуссии на тему «Развитие устойчивой энергетики: потенциал зеленой энергии в Каспийском регионе» в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

По его словам, детали исследования будут раскрыты в ближайшие месяцы.

«Мы недавно провели исследование, в ходе которого определили оптимальное соответствие морских ветровых мощностей прогнозируемому спросу на электроэнергию в Азербайджане. Однако, когда речь идет о соединении, которое позволит удовлетворять спрос внутри страны, важно подчеркнуть значение взаимоподключения различных видов выработки и генерации электроэнергии. Это сделает систему более стабильной и позволит экспортировать больше электроэнергии. Первое преимущество, которое мы видим, заключается в значительном улучшении стабильности системы. Второе преимущество – повышение безопасности системы. Хотя это может казаться само собой разумеющимся, подключение энергетической системы через так называемый интерконнектор значительно увеличивает уровень стабильности. Детали исследования будут раскрыты в ближайшие месяцы», - сказал Андреа Меола.