Венгерская компания получила долю в проекте "Шах Дениз" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Венгерская компания MVM получила долю в проекте разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз".

Как сообщает в среду Trend, об этом на своей странице в X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Мы обменялись мнениями с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто о совместных проектах по укреплению азербайджано-венгерских экономических связей, активном сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта, фармацевтики, деятельности венгерских компаний в нашей стране, а также продвижении нашего инвестиционного партнерства", - написал министр.

Джаббаров отметил, что подписанный документ будет способствовать дальнейшему укреплению экономического и энергетического партнерства двух стран.

Отметим, что производственная мощность существующих объектов «Шах Дениз» в настоящее время составляет около 79,5 миллионов стандартных кубических метров газа в сутки или примерно 29 миллиардов стандартных кубических метров в год.

Доли участия в «Шах Дениз» выглядят следующим образом: bp (оператор – 29,99%), SGC (21,02%), «ЛУКОЙЛ» (19,99%), TPAO (19,00%) и NICO (10,00%).