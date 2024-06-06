Uniper нацелена к 2040 году стать климатический нейтральной компанией - Михаэль Хильмер

БАКУ /Trend/ - Uniper нацелена к 2040 году стать климатический нейтральной компанией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал вице−президент Uniper Михаэль Хильмер в ходе панельной дискуссии "Газовый диалог: роль газового снабжения в условиях энергетического кризиса" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"У нашей компании есть четкие климатические цели. Германия стремится стать климатически нейтральной к 2045 году, а Uniper — уже к 2040 году. Однако газ остается и будет оставаться важным топливом переходного периода. Вопрос в том, как долго продлится этот переходный период. Сейчас мы не можем дать на это точный ответ. Газ в основном потребляется промышленностью. Несколько крупных потребителей находятся в тяжелой промышленности, особенно в сталелитейной и химической отраслях, но это не касается всех пользователей. Это относительно легко достижимо и доступно в ближайшем будущем. Таким образом, промышленность еще долгое время будет зависеть от природного газа, и его замена окажется непростой задачей", - отметил он.

Хильмер также упомянул, что в рамках Бакинской энергетической недели Uniper проводит ряд переговоров.

"Мы посещаем эту конференцию уже много лет, и каждый раз это отличная возможность встретить множество известных лиц, друзей и коллег из отрасли. Конференция всегда хорошо организована, и нынешнее мероприятие не является исключением", - добавил он.

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