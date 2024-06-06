БАКУ /Trend/ - Новые газовые электростанции в Германии перейдут на водород.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал вице−президент Uniper Михаэль Хильмер в ходе панельной дискуссии "Газовый диалог: роль газового снабжения в условиях энергетического кризиса" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"Германия объявила о новой стратегии, предусматривающей строительство газовых электростанций мощностью 10 гигаватт, которые впоследствии будут переведены на водород. Первоначально эти электростанции будут работать на природном газе. Точные сроки перехода на водород пока не определены, что делает прогнозы относительно этой стратегии неопределенными", - подчеркнул он.

Отметим, что 6 июня стартовал второй день Бакинского энергетического форума.

Сегодня в ходе панельных дискуссий будут обсуждаться такие темы как "Газовый диалог: роль газового снабжения в условиях энергетического кризиса", "Разведка и добыча в Каспийском регионе", "Нефтяные потоки: кросс-логистика и развитие инфраструктуры в Азербайджане", "Роль человеческого капитала в успешном энергетическом переходе" и "Расширение возможностей Зеленой повестки: Стратегии достижения прогресса Зеленой планеты и СОР29".

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