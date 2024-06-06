БАКУ/Trend/ - SOCAR Trading осуществляет поставки углеводородов в 16 стран Европы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал в ходе Бакинского энергетического форума глава департамента по развитию глобального бизнеса SOCAR Trading Тогрул Кочарли.

По его словам, по газовым продажам SOCAR Trading выходит за рамки только трубопроводных поставок, и торгует не только азербайджанским газом, но и газом (в том числе сжиженным природным газом) третьих стран.

Отметим, что первым опытом по продаже сжиженного природного газа (СПГ) является долгосрочная поставка газа на Мальту (на теплостанцию), но развиваются и другие направления.

Также SOCAR Trading делает для "материнской компании" SOCAR обзоры рынков, маркетинговые исследования, что помогает ей принимать оптимальные коммерческие решения и оперативно реагировать на потребности мирового рынка в ископаемом топливе.

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