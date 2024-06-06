Компания VNG надеется в будущем продавать газ, добываемый SOCAR

БАКУ /Trend/ - Компания VNG (Германия) надеется в будущем продавать газ, добываемый SOCAR.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал управляющий директор VNG Handel & Vertrieb GmbH Константин Герцог фон Ольденбург в ходе панельной дискуссии "Газовый диалог: роль газового снабжения в условиях энергетического кризиса" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"Мы работаем в сфере импорта и оптовой торговли газом, продавая примерно 15-18 миллиардов кубометров. Я не говорю о балансе газа, речь идет о физических продажах в Германии и соседних странах. Ранее мы импортировали российский и норвежский газ в Германию. С этого года мы начали импортировать алжирский газ и надеемся в будущем дополнить наш портфель газом, добываемым SOCAR", - подчеркнул он.

Отметим, что 6 июня стартовал второй день Бакинского энергетического форума.

Сегодня в ходе панельных дискуссий будут обсуждаться такие темы как "Газовый диалог: роль газового снабжения в условиях энергетического кризиса", "Разведка и добыча в Каспийском регионе", "Нефтяные потоки: кросс-логистика и развитие инфраструктуры в Азербайджане", "Роль человеческого капитала в успешном энергетическом переходе" и "Расширение возможностей Зеленой повестки: Стратегии достижения прогресса Зеленой планеты и СОР29".

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