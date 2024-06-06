Необходимо рассмотреть вопрос доставки азербайджанского газа в Центральную Европу - VNG

БАКУ /Trend/ - Необходимо рассмотреть вопрос доставки азербайджанского газа в Центральную Европу.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал управляющий директор VNG Handel & Vertrieb GmbH Константин Герцог фон Ольденбург в ходе панельной дискуссии "Газовый диалог: роль газового снабжения в условиях энергетического кризиса" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"В Европе мы стремимся к диверсификации источников и маршрутов. Но каковы наши обязательства? Если мы взглянем на Азербайджан, как сделать доступными объемы? Это также вопрос транспортной мощности — как доставить объемы не только в Юго-Восточную Европу, но и дальше, в Центральную Европу", - подчеркнул он.

Отметим, что 6 июня стартовал второй день Бакинского энергетического форума.

Сегодня в ходе панельных дискуссий будут обсуждаться такие темы как "Газовый диалог: роль газового снабжения в условиях энергетического кризиса", "Разведка и добыча в Каспийском регионе", "Нефтяные потоки: кросс-логистика и развитие инфраструктуры в Азербайджане", "Роль человеческого капитала в успешном энергетическом переходе" и "Расширение возможностей Зеленой повестки: Стратегии достижения прогресса Зеленой планеты и СОР29".

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