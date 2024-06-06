Вхождение MVM в "Шахдениз" поможет Венгрии стать более независимой в энергетической сфере - Кароли Тамас Матрай

БАКУ/Trend/ - Вхождение венгерской компании MVM в проект "Шахдениз" поможет Венгрии стать более независимой в энергетической сфере.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил в ходе Бакинского энергетического форума глава этой компании Кароли Тамас Матрай.

"Мы самостоятельно инвестируем в поиск углеводородов в Венгрии и в других странах, но до 90 процентов импортируем. При этом в импорте 40 процентов составляет газ из РФ. Мы благодарны Азербайджану, Турции и Катару за их поставки", - подчеркнул глава MVM Group.

Он также выразил сожаление по поводу того, что соседи Венгрии подняли транзитные тарифы на прокачку газа, но Венгрия старается решить вопрос диверсификации источников газа.

Отметим, что MVM Group заключила договор купли-продажи с азербайджанским государственным предприятием ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) на приобретение 5% доли в Соглашении о разделе продукции по шельфовому газоконденсатному месторождению "Шахдениз" и 4% акций компании "Азербайджанская газовая компания с ограниченной ответственностью" (AGSC) в трубопроводной системе доставки природного газа, добываемого на газоконденсатном месторождении "Шахдениз", в ЕС.

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