БАКУ/Trend/ - SOCAR Trading консультирует SOCAR и ОАО "Азерэнержи" по формированию портфелей углеродных квот для их дальнейшей продажи.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал представитель SOCAR Trading Тогрул Кочарли в ходе панельной дискуссии "Газовый диалог: роль газового снабжения в условиях энергетического кризиса" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

Также содействие касается выбора необходимого оборудования по сокращению выброса парниковых газов.

"Мы фокусируемся на вопросах декарбонизации и зеленой повестки не только в Азербайджане. Есть интерес к определенным проектам и в Африке", - добавил Кочарли.

Отметим, что SOCAR Trading со штаб-квартирой в Женеве была зарегистрирована в декабре 2007 года как маркетинговое подразделение SOCAR с мандатом на продажу азербайджанской нефти, добываемой на блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" и других месторождениях в Азербайджане.

У компании пять основных торговых офисов, расположенных в международных торговых центрах, таких как Женева, Лондон, Сингапур, Дубай и Хьюстон, а также несколько представительств.

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