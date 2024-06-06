SOCAR планирует реализацию новых проектов в сфере СПГ

БАКУ/Trend/ - Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует реализацию новых проектов в сфере добычи нефти и газа и в сфере сжиженного природного газа (СПГ).

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала советник вице-президента SOCAR Сарийя Буниятова в ходе Бакинского энергетического форума.

"Мы развиваем и расширяем свой портфель проектов в секторе добычи нефти и газа. Ярким примером тому является приобретение на днях 3% долевого участия в нефтяном проекте в ОАЭ. Мы планируем и другие проекты в сферах добычи, а также проекты по СПГ", - заявила Буниятова.

Буниятова указала на рост интереса иностранных инвесторов к сектору нефтегазодобычи Азербайджана.

"Объем инвестиций в сектор добычи увеличивается по сравнению с предыдущими годами. Кроме того, есть понимание того, что невозможно удовлетворить спрос на газ в ЕС с низкими инвестициями в месторождения стран, где этот газ добывается" , - подчеркнула Буниятова.

По ее словам, в связи со спросом на газ, SOCAR в настоящее время сосредоточила свое внимание на ускорении работ на соответствующих месторождениях.

"В частности, мы стремимся сейчас ускорить работы по вводу в полномасштабную разработку месторождения "Абшерон" и ведем соответствующие обсуждения с нашими партнерами по проекту", - пояснила она.

Буниятова также отметила, что SOCAR приветствует вхождение в проект "Абшерон" компании ADNOC и считает, что сотрудничество с этой компанией будет долгосрочным.

Она добавила, что скоро ожидается первый deep-gas с "Азери -Чираг-Гюнешли" и также ведутся работы по "Умид-Бабек".

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