Необходимо развивать инфраструктуру для поставок газа до стран-членов ЕС, не имеющих выхода к морю - Петр Бинхак

БАКУ /Trend/ - Необходимо развивать инфраструктуру, которая будет доставлять газ от побережья до стран-членов ЕС, не имеющих выхода к морю.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил директор по энергетической стратегии и международному сотрудничеству министерства промышленности и торговли Чехии Петр Бинхак в ходе панельной дискуссии "Газовый диалог: роль газового снабжения в условиях энергетического кризиса" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"Чешская Республика активно ведет переговоры по альтернативным маршрутам уже некоторое время. Мы поддерживаем связь с нашими немецкими коллегами и очень благодарны за инвестиции и усилия, направленные на создание инфраструктуры для СПГ. Это не новая тема, ее обсуждали на европейском уровне уже 10 лет назад. Теперь у нас появились терминалы СПГ на Балтийском и Северном побережьях, что является очень позитивным шагом. Нам нужно развивать инфраструктуру, которая будет доставлять газ от побережья до внутренних стран-членов, таких как Чехия. Это еще одно перенаправление газовых потоков в Европе: не с востока на запад, не с севера на юг, а с запада на восток. Это является значительной переменой, и мы видим, что существуют узкие места, которые необходимо устранить", - сказал он.

Петр Бинхак подчеркнул, что Европейская комиссия также рассматривает предложения в рамках инициативы Repower EU, направленные не только на повышение энергоэффективности и увеличение использования возобновляемых источников энергии, включая биометан и "зеленый" водород, но и на повышение надежности энергоснабжения через кооперацию стран ЕС, что крайне важно для будущего региона.

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