GL Group назвала основные принципы работы в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - GL Group придерживается четырех основных принципов работы в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал член консультативного совета GL Group Гилберт Бойлер в ходе панельной дискуссии "Возможности разведки и добычи в Каспийском регионе" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"GL Group придерживается четырех основных принципов работы в Азербайджане. Прежде всего, мы стремимся к глубокому пониманию каждой области, в которой работаем. Это подразумевает улучшение нашего знания данных, недр, взаимосвязей между скважинами и установками. Это наша первоочередная задача. Данный этап является краеугольным камнем нашего плана разработки и всей оптимизации. Мы применяем технологии, подходящие для выполнения этих задач", - подчеркнул он.

По его словам, их цифровая база данных охватывает все месторождения в Азербайджане, интегрируя информацию по сейсмике, каротажу, добыче, скважинам и их истории. Он упомянул, что хотя другие компании делали это в прошлом, их масштаб применения данных технологий уникален для этих месторождений.

"Важно отметить, что это своего рода двигатель, который управляет всеми нашими возможностями, особенно в управлении затратами. В Азербайджане есть месторождения, где добыча на одну скважину достигает сотен, а иногда и тысяч баррелей в день. Наш средний показатель — пять-десять баррелей в день на скважину. Это требует глубокого понимания управления затратами: откуда поступает вода, нужно ли ее добывать, можно ли от нее избавиться, как оптимизировать продолжительность работы скважины", - пояснил он.

Гилберт отметил, что среднее время между отказами, оптимизация затрат на каждую скважину — все эти факторы играют ключевую роль.

"Наконец, последний принцип для нас — фокусировка. Управлять одновременно крупными и мелкими месторождениями, заниматься разведкой и оптимизацией зрелых месторождений — сложная задача. Мы решаем это, сосредотачиваясь на одном направлении. Это наш основной бизнес, и именно на этом мы фокусируемся. Мы превращаем эту деятельность в способность, процесс, образ мышления. Это то, что мы можем масштабировать, что и определяет наш дальнейший путь. Сейчас у нас много задач на пяти месторождениях. Я уже упоминал о некоторых идеях и возможностях, которые мы видим, и мы намерены их расширить. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, оставаясь в своей нише. Многие компании работают в разных нишах, но наше будущее действительно захватывающее", - добавил он.

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