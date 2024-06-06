В Нахчыване есть большой потенциал для разработки геотермальных источников энергии - Baker Hughes

БАКУ /Trend/ - В Нахчыване есть большой потенциал для разработки геотермальных источников энергии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал директор Baker Hughes по Каспийскому региону и Украине Карло Бельтраме в ходе панельной дискуссии "Возможности разведки и добычи в Каспийском регионе" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"Существует идея превращения освобожденных территорий Азербайджана, а также Нахчыван в "зеленые зоны". Один из аспектов, который, безусловно, будет важен для этих территорий, это геотермальный потенциал этих зон. Я сам посетил Нахчыван пару лет назад и убедился, что там действительно есть горячие скважины с достаточным количеством воды, что является двумя основными характеристиками, необходимыми для использования геотермальной энергии", - подчеркнул он.

По его словам, на этих территориях важно вести разведку, чтобы определить потенциальные поставки энергии.

Отметим, что в Бакинском энергетическом форуме принимают участие более 600 делегатов. Помимо Азербайджана, в форуме также примут участие представители Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Катара, Китая, Латвии, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, России, Румынии, Саудовской Аравии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. В этом году в программе форума рекордное количество спикеров (81).

В повестку форума вынесены энергетические вопросы, представляющие важность и для Азербайджана, и для всего Каспийского региона. Основные пункты повестки дня касаются рассмотрения и финансирования проектов энергетической безопасности, энергетического перехода и "зеленой" энергии.

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