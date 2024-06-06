Рост поставок нефти через Азербайджан повышает актуальность Среднего коридора - Заур Гахраманов

БАКУ/Trend/ - Рост поставок нефти и нефтехимической продукции через Каспий и Азербайджан повышает актуальность Среднего коридора.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал в ходе панелных дискуссий на тему "Нефтяные потоки: кросс-логистика и развитие инфраструктуры в Азербайджане" в рамках Бакинского энергетического форума советник президента SOCAR Заур Гахраманов.

"В настоящее время иностранные компании признают важность Среднего коридора и готовы финансировать его развитие, например, компании ОАЭ и другие инвесторы", - подчеркнул он.

По словам Гахраманова, Средний коридор является мультимодальным, идет поставка грузов в контейнерах на судах, также нефти и нефтепродуктов на танкерах, и объемы растут.

Отметим, что Средний коридор функционирует 10 лет, но из-за геополитических реалий он наиболее активно развивается последние 2-3 года.

В 2023 году через него прошло 2,7 миллиона тонн грузов (рост на 86 процентов), в этом году намечен объем в 4,2 миллиона тонн.

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