Азербайджан имеет уникальный шанс стать ведущим энергетическим хабом в Каспийском регионе - Atlantic Council

БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет уникальный шанс стать ведущим энергетическим хабом в Каспийском регионе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал старший директор Центра глобальной энергетической безопасности, Центра глобальной энергетики Атлантического совета (Atlantic Council) Лэндон Дерентц в ходе панельной дискуссии "Нефтяные потоки: кросс-логистика и развитие инфраструктуры в Азербайджане" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"Эффективное использование этого потенциала требует активного сотрудничества с другими государствами Каспийского бассейна, что позволит расширить торговлю через Срединный коридор. Не менее важной задачей является укрепление торговых отношений с европейскими странами, стремящимися диверсифицировать свои энергетические источники", - подчеркнул он.

По его словам, это поможет Азербайджану закрепиться в роли надежного поставщика энергии.

"Одновременно с этим, страна должна активно исследовать и развивать альтернативные источники чистой энергии, чтобы сохранить свое влияние на мировом энергетическом рынке. На мой взгляд, Азербайджан готов адаптироваться к новым вызовам и использовать возможности для укрепления своих позиций в глобальной энергетической отрасли", - добавил Дерентц.

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