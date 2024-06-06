Азербайджан способен принять и осуществить перевалку 20-25 млн тонн нефти - советник президента SOCAR

БАКУ/Trend/- Азербайджан способен принять и осуществить перевалку 20-25 миллионов тонн нефти.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал в ходе панелных дискуссий на тему "Нефтяные потоки: кросс-логистика и развитие инфраструктуры в Азербайджане" в рамках Бакинского энергетического форума советник президента SOCAR Заур Гахраманов.

По его словам, на побережье Каспия в Азербайджане действуют терминалы в Дюбенди (на 10 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год) и несколько терминалов в Гарадагском районе.

Он упомянул, что эта инфраструктура связана с трубопроводной системой (Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку -Супса) и железной дорогой до черноморских портов Грузии и Турции.

"Страны Каспия используют транзитный потенциал Азербайджана. Особенно Казахстан и Туркменистан", - подчеркнул Гахраманов.

Он добавил, что в прошлом году почти 1,4 миллиона тонн нефти было поставлено из Казахстана транзитом.

"Далее была договоренность о поставке 2,2 миллиона тонн. На данный момент обсуждается вопрос наращивания этого объема до 5-7 миллионов тонн в год",- пояснил он.

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