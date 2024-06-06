Южный газовый коридор является "якорем стабильности" - Atlantic Council

БАКУ /Trend/ - Южный газовый коридор является "якорем стабильности".

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал старший директор Центра глобальной энергетической безопасности, Центра глобальной энергетики Атлантического совета (Atlantic Council) Лэндон Дерентц в ходе панельной дискуссии «Нефтяные потоки: кросс-логистика и развитие инфраструктуры в Азербайджане» в рамках 29-го Бакинского Энергетического Форума.

«Южный газовый коридор является "якорем стабильности". Это то, что, на мой взгляд, реализуется и представляет собой действительно большое пространство возможностей, основанное на историческом контексте Азербайджана как надежного поставщика на европейский рынок. Этой возможностью следует воспользоваться в данный момент», - сказал он.

Напомним, что 31 декабря 2020 года Азербайджан начал транспортировку газа в Европу по ЮГК. Этот коридор облегчает транспортировку газа из региона Каспийского моря в европейские страны, проходя через Грузию и Турцию. Ожидается, что проект общей стоимостью 33 миллиарда долларов окупит капитальные затраты в течение 8-10 лет.