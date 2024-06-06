SOCAR об адаптации стандартов для нефтегазовых операций под условия Каспия

БАКУ /Trend/ - SOCAR выступает за унификацию стандартов для нефтегазовых операций на Каспии с учётом особенностей этого региона, сказал на Бакинском энергетическом форуме вице-президент SOCAR Бабек Гусейнов, сообщает Trend.

"Все международные компании, работающие в Азербайджане, в своих операциях применяют международные стандарты. Это нормально и правильно, поскольку обеспечивается безопасность операций и качество работ. Однако мы считаем, что эти стандарты необходимо адаптировать к условиям Каспийского моря, а не работать по стандартам, применяемым, к примеру, и на Северном море", - сказал Гусейнов.

Он отметил, что унификация международных стандартов с учётом условий Каспийского региона приведет к серьезной экономии финансовых средств.

"Мы провели исследование и установили, что внедрение каспийских стандартов позволило бы сэкономить сотни миллионов долларов в наших затратах. Данная инициатива обсуждается с партнёрами, но процесс непростой", - сказал Гусейнов.