Новая операционная модель сделает SOCAR более приспособленной к решению поставленных задач - Зиба Мустафаева

БАКУ /Trend/ - Для достижения изменений на организационном уровне SOCAR использует четыре основных направления.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала вице-президент SOCAR Зиба Мустафаева в ходе панельной дискуссии «Роль человеческого капитала в успешном энергетическом переходе» в рамках 29-го Бакинского Энергетического Форума.

«Для достижения изменений на организационном уровне мы используем четыре основных направления. Эти направления должны работать вместе, чтобы "двигатель" организации заработал. К ним относятся корпоративная стратегия, операционная модель, культура и контекст. SOCAR определила корпоративную стратегию до 2035 года. Мы также взяли на себя обязательство достичь нулевого уровня загрязнения к 2030 году и почти нулевой эмиссии метана при разведке и добыче. Это не просто правила и обязательства, они воплощаются в конкретные планы и мероприятия, которые уже начали реализовываться», - сказала Мустафаева.

По ее словам, эта корпоративная стратегия была доведена до внимания сотрудников, чтобы они видели связь между своей повседневной деятельностью и направлением, в котором движется компания

"Итак, у нас есть направление, но достаточно ли его? Нам нужно изменить операционную модель. Вместе с нашими партнерами по организационному развитию, такими как BCG, мы пересмотрели и обновили операционную модель, которая определяет, как мы работаем и создаем ценность. Новая операционная модель сделает SOCAR более приспособленной к решению поставленных задач и приоритетов. Операционная модель имеет множество особенностей. Позвольте мне коснуться лишь некоторых из них. Одной из важных особенностей является введение сегмента энергетического перехода и экологии декарбонизации. Это не просто отдельная структура, а важная часть нашего бизнеса", - сказала Мустафаева.

Говоря о консолидации, она отметила, что SOCAR — крупная организация, имеющая представительства в более чем 20 странах и ведущая бизнес на международном уровне на всех континентах, в ее штате работает более 70 000 сотрудников, и она объединяет более 100 компаний.

"Нам необходимо убедиться, что мы действуем слаженно, интегрированы для решения вызовов. В связи с этим мы внедрили новую операционную модель, в которой головной офис играет роль центра передового опыта и устанавливает стандарты. Это позволяет нам, несмотря на работу в разных географических регионах, придерживаться единого подхода", - сказала Мустафаева.