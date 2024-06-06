Есть потенциал для увеличения добычи газа и конденсата на месторождении "Абшерон" - TotalEnergies

БАКУ /Trend/ - На каспийском месторождении "Абшерон" есть потенциал для повышения добычи газа и конденсата.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал в ходе панельных дискуссий на тему "Разведка и добыча в Каспийском регионе" в рамках Бакинского энергетического форума директор по совместным предприятиям и развитию TotalEnergies Джейсон Фиш (Jason Fish).

По его словам, начавшаяся в июле 2023 года добыча газа и конденсата по первой фазе освоения месторождения показывает хорошие темпы извлечения этих углеводородов.

"В 2023 году по первой фазе освоения месторождения "Абшерон" было добыто около 800 млн кубометров газа и 300 тыс. тонн конденсата. Сейчас мы изучаем все вопросы, связанные с предстоящей второй фазой развития месторождения. В частности, ведутся исследовательская работа по ряду участков контрактной площади, глубоководная разведка", - сказал Фиш.

Он отметил, что на месторождении ведется строгий контроль за выбросами парниковых газов.

"Также мы установили оборудование по контролю за выбросами метана. В целом, мы следуем нашей стратегии -"больше углеводородов, меньше выбросов", - сообщил Фиш.

Напомним, что контрактная площадь месторождения составляет 747 квадратных километров, оно находится в 100 км от Баку на глубине моря 500 метров. Запасы оценены в 350-400 миллиардов кубометров газа. В январе-марте 2024 года операционная компания "JOCAP" (Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V., ответственная за извлечение углеводородов с этого месторождения) добыла с месторождения "Абшерон" 400 миллионов кубометров газа и 140 тысяч тонн конденсата.