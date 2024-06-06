К 2030 г. в сфере традиционной энергетики будет потеряно до 40% рабочих мест - Boston Consulting Group

БАКУ /Trend/ - К 2030 году сфера традиционной энергетики потеряет 30-40 процентов рабочих мест.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал управляющий директор и партнер Boston Consulting Group (BCG) Маттео Радиче в ходе панельной дискуссии «Роль человеческого капитала в успешном энергетическом переходе» в рамках 29-го Бакинского Энергетического Форума.

"Традиционная энергетика в мире к 2030 году претерпит значительные изменения, что приведет к сокращению 30-40 процентов рабочих мест в этой отрасли. Как изменится спрос на определенные профессии в условиях перехода на "зелёную" энергетику? За тот же период в секторе возобновляемых источников энергии будет создано примерно столько же рабочих мест – 25-30%. Это масштабная трансформация, затрагивающая все эти отрасли. Переведя эти данные в конкретные цифры, можно увидеть, что к 2030 году 7 миллионов рабочих мест останутся незаполненными. Эта цифра эквивалентна численности населения целой страны или мегаполиса", - сказал он.

Отметим, что в Бакинском энергетическом форуме принимают участие более 600 делегатов. Помимо Азербайджана, в форуме принимают участие представители Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Катара, Китая, Латвии, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, России, Румынии, Саудовской Аравии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. В этом году в программе форума рекордное количество спикеров (81).

В повестку форума входят вопросы в сфере энергетики, представляющие важность и для Азербайджана, и для всего Каспийского региона. Основные пункты повестки касаются рассмотрения и финансирования проектов энергетической безопасности, энергетического перехода и "зеленой" энергии.