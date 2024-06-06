БАКУ /Trend/ - На СОР29 планируется полностью пересмотреть вопрос климатического финансирования.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал директор по климатическому финансированию COP28 Самир Сулейманов в ходе панельной дискуссии «Расширение возможностей Зеленой повестки: Стратегии достижения прогресса Зеленой планеты и СОР29» в рамках 29-го Бакинского Энергетического Форума.

По его словам, Баку обладает высокими шансами на достижение значимых результатов на Конференции ООН по изменению климата (COP29).

«На СОР29 планируется перепозиционирование всего вопроса климатического финансирования. Это направлено на отход от механического анализа того, кто должен финансировать меры по борьбе с изменением климата и в каких объемах. Рассмотрение обязательств северных, западных и развивающихся экономик будет уступать место более всеобъемлющему взгляду на климатическое финансирование как на реальную возможность для всех стран построить новые декарбонизированные экономики. Это представляет собой уникальный шанс для перехода на новый уровень промышленной революции, основанный на устойчивом развитии и снижении углеродных выбросов», - сказал Сулейманов.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.