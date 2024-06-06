Необходимо строить энергосистему, где ключевую роль будет играть увеличение генерации из ВИЭ - bp

БАКУ /Trend/ - Необходимо строить будущую энергетическую систему, где ключевую роль будет играть электрификация, поддерживаемая увеличением генерации из возобновляемых источников.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал старший вице-президент по вопросам ESG bp Алан Хейвуд в ходе панельной дискуссии «Расширение возможностей Зеленой повестки: Стратегии достижения прогресса Зеленой планеты и СОР29» в рамках 29-го Бакинского Энергетического Форума.

"Энергия лежит в основе наших социальных и экономических систем. Она удовлетворяет потребности и поддерживает устремления людей по всему миру. Энергетический сектор продолжает обеспечивать тепло, свет и мобильность, предоставляя энергию, отвечающую требованиям людей", - сказал Хейвуд.

По его словам, энергетическая система нуждается в переосмыслении, и это могут лучше всего осуществить те, кто уже участвует в ней, в сотрудничестве с другими.

"Это важная тема - объединение различных организаций, правительств и людей. Переосмысление необходимо, потому что у мира ограниченный углеродный бюджет, который истощается. Рыночные силы могут стимулировать переход, но вопрос в том, смогут ли они действовать достаточно быстро. Поэтому важно ускорение перехода. Для достижения Парижского соглашения по климату требуется участие всех сторон. В энергетической отрасли мы привыкли к изменениям, но вопрос не в конечной цели, поскольку учёные ясно указали на глобальную нулевую эмиссию. Важно не столько найти единственный путь к этой цели, сколько признать, что их может быть несколько", - добавил Хейвуд.

По его словам, несмотря на то, что значение ископаемых видов топлива, нефти и газа со временем будет снижаться, они будут играть свою роль еще многие годы.

"Однако, если они останутся в нашей энергетической системе, необходимо также проводить декарбонизацию. Это включает технологии улавливания и хранения углерода, биомассу в сочетании с секвестрацией, природные климатические решения, прямое улавливание воздуха и хранение. В то же время нужно строить будущую энергетическую систему, где ключевую роль будет играть электрификация, поддерживаемая увеличением генерации из возобновляемых источников. Технологии здесь играют ключевую роль, улучшая доступность энергии, а общество и политика будут стимулировать эти изменения", - отметил Хейвуд.