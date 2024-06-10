Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Албании

БАКУ /Trend/ - Приоритеты партнерской программы сотрудничества с Албанией были обсуждены 10 июня в рамках встречи в Баку министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и вице-премьера правительства Албании, министра инфраструктуры и энергии Белинды Баллуку.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации Парвиза Шахбазова в соцсети X.

"Мы договорились оказывать взаимную поддержку сотрудничества через Межправительственную комиссию по всем направлениям, связанным со стратегическим курсом, обозначенным главами государств. Наше взаимодействие направлено на укрепление дружественных отношений и двустороннего сотрудничества", - подчеркнул глава минэнерго.

Отметим, что Азербайджанский газ с 2020 года идет транзитом через Албанию, а с 2026 года она планирует его приобретать.

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