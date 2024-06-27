БАКУ /Trend/ - SOCAR обеспечивает спрос на инновационные продукты для стартапов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф в ходе Baku Investment Day (BakuID24).

Он подчеркнул, что поддержка компании не является социальной деятельностью или благотворительностью.

"Это то, в чем мы очень заинтересованы, потому что это демонстрирует наш ключевой показатель эффективности. Инновационные продукты всегда ориентированы на рынок покупателей и компании-производители, они могут помочь любой компании, включая SOCAR, работать быстрее, дешевле и эффективнее, создавая дополнительную ценность для компании. Необходимо активнее поддерживать стартапы", - отметил он.

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